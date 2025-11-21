코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

CMO - MetaTrader 5용 지표

igorad2004 | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
8
평가:
(22)
게시됨:
cmo.mq5 (8.27 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

실제 작성자:

igorad2004

이 투샤르 찬데 오실레이터의 변형에서는 입력 가격이 고전적 평균에 의해 미리 평활화되어 지표의 추세 방향을 더 잘 필터링할 수 있습니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2008.02. 20에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.

그림 1 CMO 지표

그림 1 CMO 지표

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/784

ConvertServerTime ConvertServerTime

서버 시간을 한 브로커의 시간대에서 다른 시간대로 변환하는 기능입니다.

Bollinger Bands Squeeze Bollinger Bands Squeeze

이는 시장 변동성이 낮은 시기가 곧 끝나고 가격 상승을 예고하는 신호입니다.

구매판매 구매판매

이 인디케이터는 현재 추세의 마지막 '방어선'을 보여줍니다. 추세 변화는 컬러 사각형으로, 추세 방향은 컬러 점으로 표시됩니다.

StoDiv StoDiv

스토캐스틱 오실레이터와 프랙탈을 사용하는 전형적인 세마포어 신호 표시기입니다.