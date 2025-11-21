거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
실제 작성자:
igorad2004
이 투샤르 찬데 오실레이터의 변형에서는 입력 가격이 고전적 평균에 의해 미리 평활화되어 지표의 추세 방향을 더 잘 필터링할 수 있습니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2008.02. 20에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.
그림 1 CMO 지표
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/784
