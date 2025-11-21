실제 작성자:

igorad2004

이 투샤르 찬데 오실레이터의 변형에서는 입력 가격이 고전적 평균에 의해 미리 평활화되어 지표의 추세 방향을 더 잘 필터링할 수 있습니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2008.02. 20에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.

그림 1 CMO 지표