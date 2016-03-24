コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Index Dollar - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
944
評価:
(5)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Zmiuka

このインディケータは、チャート分析を単純化するには、チャート上にドルインデックスを表示します。米ドル指数（DXY）を計算し、これに基づいてグラフを作成します。とっても便利です。デイトレードするための米ドルに絡んだ通貨ペアを分析するなら、欠かせないものです。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7836

Heiken Ashi Heiken Ashi

平均足をベースにしたカスタムインジケータの実施例です。

Flatter_V1 Flatter_V1

このスクリプトは、逆指値注文を発注します。注文は、指定された変数（高値を示すHi変数と安値を示すLo変数）に基づいて発注されます。

i4 Pivot_v1 i4 Pivot_v1

インディケータ i4 Pivot_v1

i - SKB-F i - SKB-F

インディケータ i-SKB-F