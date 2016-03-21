Index Dollar

Autor: Zmiuka

Der Indikator zeigt den Dollarindex in seinem Chart. Der Indikator soll die Chartanalyse vereinfachen. Er zeichnet den Dollarindex DXY direkt auf den Chart. Er ist sehr nützliche und unverzichtbar, wenn man die Haupt-US-Dollar-Währungspaare analysiert, und die Kurzzeittendenzen innerhalb eines Tages einschätzen will.