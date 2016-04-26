Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Index Dollar - indicador para MetaTrader 4
Autor: Zmiuka
O indicador desenha o índice do dólar num gráfico e é utilizado para facilitar a análise de gráficos. Desenha o índice DXY diretamente num gráfico. Constitui uma ferramenta bastante cômoda e insubstituível ao analisar, à primeira vista, os principais pares relacionados com o dólar e ao avaliar as tendências de curto prazo, durante o pregão intradia.
