Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
NR4ID ATR - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 885
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Rosh
Indicador NR4ID-ATR.
Indicador NR4ID-ATR.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7809
Average True Range, ATR
El indicador Rango medio verdadero (Average True Range, ATR) indica en la volatilidad del mercado.Simply MA wrong
Indicador Simply MA wrong.
Awesome Oscillator, AO
Este magnífico oscilador de Bill Williams (Awesome Oscillator, AO) muestra exactamente qué es lo que sucede con la fuerza motriz del mercado en este momento.MultiStrend
Indicador MultiStrend. Trabaja sólo con el indicador Supertrend.