Indicadores

MultiStrend - indicador para MetaTrader 4

Scriptor
Visualizaciones:
1234
Ranking:
(6)
Publicado:
MultiStrend.mq4 (6.07 KB) ver
Autor: Rosh

Indicador MultiStrend. Trabaja sólo con el indicador Supertrend.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7815

