Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Simply MA wrong - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 819
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: desconocido
Indicador Simply MA wrong.
Indicador Simply MA wrong.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7806
StoneAxe_x4x
Indicador StoneAxe_x4x.Alligator
El indicador Alligator es la combinación de las Líneas del Balance que utilizan la geometría fractal y la dinámica no lineal.
Average True Range, ATR
El indicador Rango medio verdadero (Average True Range, ATR) indica en la volatilidad del mercado.NR4ID ATR
Indicador NR4ID-ATR.