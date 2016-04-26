CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

NR4ID ATR - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
708
Avaliação:
(4)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Rosh

Indicador NR4ID-ATR.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7809

Average True Range, ATR Average True Range, ATR

O Indicador Average True Range (ATR) é um indicador que mostra a volatilidade do mercado.

Simply MA wrong Simply MA wrong

Indicador Simply MA wrong.

Awesome Oscillator, AO Awesome Oscillator, AO

O Awesome Oscillator de Bill Williams (AO) refere-se precisamente ao que acontece, no momento atual, com a força do mercado.

MultiStrend MultiStrend

Indicador MultiStrend. Trabalha apenas com o indicador Supertrend.