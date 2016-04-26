Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
NR4ID ATR - indicador para MetaTrader 4
Autor: Rosh
Indicador NR4ID-ATR.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7809
Average True Range, ATR
O Indicador Average True Range (ATR) é um indicador que mostra a volatilidade do mercado.Simply MA wrong
Indicador Simply MA wrong.
Awesome Oscillator, AO
O Awesome Oscillator de Bill Williams (AO) refere-se precisamente ao que acontece, no momento atual, com a força do mercado.MultiStrend
Indicador MultiStrend. Trabalha apenas com o indicador Supertrend.