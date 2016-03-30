El indicador técnico Rango medio verdadero (Average True Range, ATR) indica en la volatilidad del mercado. Fue descrito por Welles Wilder en su libro "Nuevos Conceptos en los Sistemas de Operaciones Técnicos", y desde entonces se utiliza como un componente de otros numerosos indicadores y sistemas de trading.

Average True Range, ATR



El indicador Average True Range a menudo alcanza altos valores en las bases del mercado tras una fuerte caída de los precios provocada por el pánico de los vendedores. Los valores bajos del indicador son típicos para los períodos prolongados del movimiento horizontal que se observan en los picos del mercado y en las fases de consolidación. Este indicador se puede interpretar según las mismas reglas que se utilizan para los demás indicadores de volatilidad. El principio de pronóstico mediante el Average True Range es el siguiente: cuanto más alto sea el valor del indicador, más alta será la posibilidad del cambio de tendencia; y cuanto más bajo sea su valor, más débil será la dirección de la tendencia.

El Rango Verdadero (True Range) es el mayor de los tres siguientes valores:



la deferencia entre el máximo y mínimo actuales;



la diferencia entre el precio del cierre anterior y el máximo actual;



la diferencia entre el precio del cierre anterior y el mínimo actual.



El Indicador del Rango Medio Verdadero (Average True Range, ATR) es la media móvil de los valores del Rango Verdadero.

Descripción del indicador técnico

La descripción detallada de Average True Range está disponible en el apartado Análisis técnico: Average True Range