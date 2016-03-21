Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
NR4ID ATR - Indikator für den MetaTrader 4
- 768
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Autor: Rosh
NR4ID-ATR Indikator.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7809
Average True Range Indikator (ATR) ist ein Indikator, er zeigt die Schwankungsbreite (Volatilität) des Marktes.
