El indicador técnico Oscilador Magnífico de Bill Williams (Awesome Oscillator, AO) es una media móvil simple de 34 períodos, construida a base puntos medios de las barras (H+L)/2 que se resta de la media móvil simple de 5 períodos, construida a base de los puntos centrales de las barras (H+L)/2.



Este oscilador muestra qué es lo que sucede con la fuerza motriz del mercado en este momento.

Señales de compra

Es la única señal de compra que aparece cuando el histograma se encuentra por encima de la línea cero. Hay que recordar lo siguiente:



la señal “Platillo” se genera cuando el histograma cambia la dirección de la descendiente a la ascendiente. La segunda columna es más baja que la primera y tiene el color rojo. La tercera columna es más alta que la segunda y es verde.



para generar la señal “Platillo”, hacen falta por lo menos tres columnas del histograma.

Hay que recordar que cuando se utiliza la señal de compra “Platillo”, todas las columnas del Awesome Oscillator deben encontrarse por encima de la línea cero.

La señal de compra se genera cuando el histograma pasa de los valores negativos a los positivos. En este caso:



para que la señal se genere, hacen falta sólo dos columnas;



la primera columna debe estar por debajo de la línea cero, la segunda columna debe cruzar la línea cero (paso del valor negativo al positivo);



es imposible que al la vez haya la señal de compra y la señal de venta.



Es la única señal de compra que puede formarse cuando los valores del histograma se encuentren por debajo de la línea cero. Aquí hay que recordar lo siguiente:

la señal se genera cuando tenemos un pico dirigido hacia abajo (el mínimo más bajo) que se encuentra por debajo de la línea cero tras el cual sigue otro pico dirigido hacia abajo que es más alto (el número negativo con el valor absoluto menor, por eso se encuentra más cerca de la línea cero) que el pico anterior que mira hacia abajo;



el histograma debe estar por debajo de la línea cero entre dos picos. Si el histograma cruza la línea cero entre los picos, la señal de compra no funciona. Sin embargo, se crea la señal de compra “Cruzamiento de la línea cero”;



cada nuevo pico del histograma debe ser más alto (el número negativo con valor menor que se encuentra más cerca de la línea cero) que el pico anterior;



si se genera el pico adicional más alto (que está más cerca de la línea cero) y el histograma no ha cruzado la línea cero, se genera la señal de compra adicional.



Señales de venta



Las señales de venta del Awesome Oscillator son idénticas a la señales de compra. La señal “Platillo” es invertida y se encuentra por debajo de cero. “Cruzamiento de la línea cero” es decreciente: la primera columna está por encima de cero, la segunda está por debajo. La señal “Dos picos” está por encima de la línea cero y también es invertido.

Fórmula y valores

El histograma Awesome Oscillator es una media móvil simple de 34 períodos, construida a base de valores centrales de las barras (H+L)/2 que se resta de la media móvil simple de 5 períodos, construida a base de los puntos centrales (H+L)/2.



MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2

AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) — SMA (MEDIAN PRICE, 34)

Aquí:

MEDIAN PRICE — precio medio;

HIGH — precio máximo de la barra;

LOW — precio mínimo de la barra;

SMA — media móvil simple.





Descripción del indicador técnico

La descripción detallada de Awesome Oscillator está disponible en el apartado Análisis técnico: Awesome Oscillator