Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
СwlxBW5Zone - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 772
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: B.Williams, coding wellx
Indicador сwlxBW5Zone.
Indicador сwlxBW5Zone.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7799
Fib SR
Indicador Fib SR.Din Fibo Next
Indicador Din Fibo Next. Mostra o canal.
Accumulation Distribution
O Indicador de Acumulação/Distribuição (Accumulation/Distribution, A/D) é determinado pelas alterações de preço e volume.True Scalper Profit Lock
Conselheiro True Scalper Profit Lock.