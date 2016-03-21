CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

СwlxBW5Zone - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
792
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: B.Williams, programmiert von wellx

CwlxBW5Zone Indikator.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7799

Fib SR Fib SR

Fib SR Indikator.

RSI trader v0.15 RSI trader v0.15

Berater RSI trader v0.15. Nutzt den RSI Indikator.

RPM5_MT4_[ea] RPM5_MT4_[ea]

Berater RPM5_MT4_[ea].

Accumulation Distribution Accumulation Distribution

Der Accumulation/Distribution Indikator wird bestimmt durch die Veränderungen der Preise und der Volumina.