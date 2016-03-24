キックバックをベースにした自動売買システムです。

インディケータCamarilla AlertwFibsは、サポート/レジスタンスレベルを表示します。

インディケータInstantaneous Trendline Filterは、買いシグナルと売りシグナルを出します。

有名なインジケータのバージョンの一つです。このサイトに触発されました。: konkop.narod.ru