コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Fractal dimension - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1252
評価:
(3)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: iliko

インディケータFractal dimensionは、相場のボラティリティを判断します。



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7758

Camarilla AlertwFibs Camarilla AlertwFibs

インディケータCamarilla AlertwFibsは、サポート/レジスタンスレベルを表示します。

TC TradeChannel TC TradeChannel

キックバックをベースにした自動売買システムです。

Instantaneous Trendline Filter Instantaneous Trendline Filter

インディケータInstantaneous Trendline Filterは、買いシグナルと売りシグナルを出します。

インジケータNRTR インジケータNRTR

有名なインジケータのバージョンの一つです。このサイトに触発されました。: konkop.narod.ru