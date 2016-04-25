CodeBaseSeções
Indicadores

Dimensão Fractal - indicador para MetaTrader 4

Autor: iliko

Este indicador não mostra o sentido da tendência, mas mostra se o mercado está em tendência ou volátil... mais explicações podem ser encontradas no código fonte do indicador.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7758

