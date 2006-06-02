Индикатор показывает время прохождения котировки от брокера до вас: текущую, максимальную и среднюю задержку.

TimeOut





ВНИМАНИЕ! ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ ИНДИКАТОРА ВАШИ СИСТЕМНЫЕ ЧАСЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СИНХРОНИЗИРОВАНЫ С ТЕМ ЖЕ СЕРВЕРОМ, ЧТО И ЧАСЫ ВАШЕГО БРОКЕРА!

Иначе использование индикатора бессмысленно.



Индикатор будет показывать время, за которое каждая новая котировка доходит от сервера брокера до вашего терминала. Сразу станут заметны проблемы со связью (если таковые есть), обязательность брокера (не задерживает ли он котировки?) и ещё много чего.



Если значение идикатора 1-2 секунды, это можно списать на качество связи и загруженность сервера, но если индикатор показывает > 5 секунд - надо обратить на это внимание (можно спросить у тех-поддержки брокера нормально ли это). Дело не обязательно в нём - причин может быть очень много. Но, по крайней мере, вы будете знать, что получаете цену на n секунд позже остальных.

Индикатор не может быть поводом или причиной предъявления претензий брокеру - он выполняет чисто информативную функцию!



Внешние переменные:



GMT_shift - Часовой пояс ( для Москвы GMT_shift = 3 )

DrawBars - Кол-во отрисовываемых баров индикатора (1 тик - 1 бар)

и 4 цвета на разные случаи жизни ;)