Эквиобъемные графики, Рендж-графики (EqualVolumeBars, Range Chart) - эксперт для MetaTrader 4
- 11659
Описание и инструкции по использованию приведены в статье Новый взгляд на эквиобъемные графики.
Индикатор Acceleration&Speed....
Индикатор Acceleration&Speed показывает скорость и ускорение изменения цены...Индикатор StochR% Super Position
Еще один индикатор из серии суперпозиции : StochR% Super Position
Оптимизированный преобразователь периодов (Period Converter Optimized)
Улучшенный преобразователь периодов с поддержкой обновления в реальном времени, сниженная нагрузка на процессор и другие возможности.SlopeDirection_MTF
Для любителей "наклонной торговли" или варианта "3 утки". Оба варианта предполагают 3 экрана. Чтоб не плодить экраны, настройте SlopeDirection MTF на высший таймфрейм по Вашему желанию.