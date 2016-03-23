コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

エクイボリュームチャート、レンジチャート（EqualVolumeBars, Range Chart） - MetaTrader 4のためのエキスパート

Andrey Khatimlianskii | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1173
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
詳細は「等量チャート再訪」という記事をご覧ください。

エクイボリュームチャート1本のバーにはティックが50個あります。 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7737

値動きの振幅に関する統計 値動きの振幅に関する統計

値動きの振幅に関する統計がテキストファイルとして出力されます。早くて簡単です。

指定された期間内の値動きの平均振幅 指定された期間内の値動きの平均振幅

このインディケータは、指定された期間内の値動きの平均振幅を表示します。

クロック クロック

終値の時刻をhh:mm:ss の形式で表示します。

TimeOut TimeOut

このインディケータは、ブローカー引用符を受信してから返信するまでの時間を表示します。