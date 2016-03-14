CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Elder - Asesor Experto para MetaTrader 4

Autor: Gordago Software Corp

Asesor Elder.

--------------------------
Parámetros de la prueba
Símbolo: EURUSD.
Período: H1.
Modelo: Todos los tics.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7674

