Expert Advisors

FitFul 13 - Experte für den MetaTrader 4

Ansichten:
645
645
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
Fitful_13.mq4 (21.78 KB) ansehen
Urheber: Artapov Alexandr, Sidorina Yulia

Advisor FitFul 13.
-------------------------
Parameter für den Test:
Symbol: EURUSD.
Period: H4.
Model: Alle Ticks.<br8/>

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7681

