Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
FitFul 13 - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 574
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Artapov Alexandr, Sidorina Yulia
EA FitFul 13.
-------------------------
Parâmetros de teste
Símbolo: EURUSD.
Período: H4.
Modelo: Todos os ticks.
EA FitFul 13.
-------------------------
Parâmetros de teste
Símbolo: EURUSD.
Período: H4.
Modelo: Todos os ticks.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7681
Flat Trend v1.0
EA Flat Trend v1.0 Utiliza o indicador FlatTrend V2.TDSGlobal 4hr
EA TDSGlobal 4hr.