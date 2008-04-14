CodeBaseSections
Experts

FitFul 13 - expert for MetaTrader 4

English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Views:
7063
Rating:
(4)
Published:
Updated:
Fitful_13.mq4 (21.78 KB)
Author: Artapov Alexandr, Sidorina Yulia

Adviser FitFul 13.
-------------------------
Parameters of testing
Symbol: EURUSD.
Period: H4.
Model: All tiks.


