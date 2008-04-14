Watch how to download trading robots for free
Find us on Facebook!
Join our fan page
Join our fan page
Interesting script?
So post a link to it -
let others appraise it
So post a link to it -
let others appraise it
You liked the script? Try it in the MetaTrader 5 terminal
FitFul 13 - expert for MetaTrader 4
- Views:
- 7063
- Rating:
-
- Published:
- Updated:
- Need a robot or indicator based on this code? Order it on Freelance Go to Freelance
Author: Artapov Alexandr, Sidorina Yulia
Adviser FitFul 13.
-------------------------
Parameters of testing
Symbol: EURUSD.
Period: H4.
Model: All tiks.
Adviser FitFul 13.
-------------------------
Parameters of testing
Symbol: EURUSD.
Period: H4.
Model: All tiks.
Flat Trend v1.0
Adviser Flat Trend v1.0 Uses indicator FlatTrend V2.Elder
Adviser Elder.
TDSGlobal 4hr
Adviser TDSGlobal 4hr.FrBestExp02 1
Adviser FrBestExp02 1.