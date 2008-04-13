代码库部分
Contrarian trade MA - MetaTrader 4EA

作者: Seiji



智能交易 Contrarian trade MA。在 MA上运行。



测试参量


货币对: EURUSD.


时间周期: H1.


模式: 开盘价




由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7663

