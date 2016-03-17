CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Contrarian trade MA - Experte für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
662
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: Seiji

Advisor Contrarian trade MA. Arbeitet mit MA.
--------------------------
Parameter für den Test:
Symbol: EURUSD.
Period: H1.
Modell: Für die Öffnungskurse.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7663

Channels Channels

Advisor Channels, verwendet Indikator МА.

Bruno v1 Bruno v1

Advisor Bruno v1.

Daydream01 Daydream01

Advisor Daydream01.

Ein Script zu berechnen von MAE und MFE Ein Script zu berechnen von MAE und MFE

Drawdowns werden auch berechnet.