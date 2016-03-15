コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Envelope 2 - MetaTrader 4のためのエキスパート

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
807
評価:
(4)
パブリッシュ済み:
Bb_0_1.mq4 (15.35 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: tageiger

エキスパートアドバイザEnvelope 2。
1時間足でバックテストを行いました。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7657

Bago_EA Bago_EA

エキスパートアドバイザBago_EA

ASCV ASCV

エキスパートアドバイザASCVです。インディケータASCTrend1sig、BrainTrend1SigとPivot_AllLevelsをベースにしたEAです。

BreakOut15 BreakOut15

エキスパートアドバイザBreakOut15

Bruno v1 Bruno v1

エキスパートアドバイザBruno v1