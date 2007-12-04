CodeBaseРазделы
Советники

Envelope 2 - эксперт для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Автор: tageiger

Советник Envelope 2.
Тестировал на периоде H1.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7657

