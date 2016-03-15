無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Arttrader_v1_5 - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 664
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Arthur Matteson's
2006年7月13日から2006年9月12日までのユーロドル（MT4 197、1時間足）の為の『全ティック』では、43.5パーセントの利益が出ます。
2006年7月13日から2006年9月12日までのユーロドル（MT4 197、1時間足）の為の『全ティック』では、43.5パーセントの利益が出ます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7654