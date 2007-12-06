CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Arttrader_v1_5 - эксперт для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3146
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Arthur Matteson's

Parameters give a 43.5% profit on "Every tick" for EUR/USD  from 7/13/2006 to 9/12/2006 (MT4 release 197, H1 timeframe)


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7654

Скрипт для расчета MAE и MFE Скрипт для расчета MAE и MFE

Рассчитываются также и просадки.

Bago_EA Bago_EA

Советник Bago_EA.

ASCV ASCV

Советник ASCV. Использует индикатор ASCTrend1sig, BrainTrend1Sig и Pivot_AllLevels.

Doji Arrows Doji Arrows

Советник Doji Arrows. Сделан из индикатора.