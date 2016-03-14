Mira cómo descargar robots gratis
Alternativa de promedios en base a la curva en movimiento - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 857
- Ranking:
-
- Publicado:
Este indicador es una alternativa a las medias móviles, pero con menor retraso y un coeficiente de sensibilidad ajustable..
periodo - periodo de promedio;
t - coeficiente sensibilidad, debe estar en el rango de 0 a 1;
shift - desplazamiento del gráfico;
precio - los precios sobre los cuales se construye el indicador (0-cierre, 1-apertura, 2-high, 3-low, 4-(High[n]+Low[n])/2,-(High[n]+Low[n]+Close[n]) 5/3, 6-High[n]+Low[n]+Close[n]+Close[n])/4)
