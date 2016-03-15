コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ベジェ曲線をベースにしたムービングの代替手段 - MetaTrader 4のためのインディケータ

遅延より短いムービングの代替手段です。

period - 平均期間

t - 感度係数（0から1までの数値）

shift - チャートのシフト

price - インディケータがベースにしている価格(0-終値、1-始値、2-高値、3-安値、4-(High[n]+Low[n])/2, 5-(High[n]+Low[n]+Close[n])/3, 6-High[n]+Low[n]+Close[n]+Close[n])/4)

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7640

