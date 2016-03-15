無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ベジェ曲線をベースにしたムービングの代替手段 - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 806
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
遅延より短いムービングの代替手段です。
period - 平均期間
t - 感度係数（0から1までの数値）
shift - チャートのシフト
price - インディケータがベースにしている価格(0-終値、1-始値、2-高値、3-安値、4-(High[n]+Low[n])/2, 5-(High[n]+Low[n]+Close[n])/3, 6-High[n]+Low[n]+Close[n]+Close[n])/4)
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7640
3sma
エキスパートアドバイザ3sma3MA Bunny Cross Expert
エキスパートアドバイザ3MA Bunny Cross Expert
Trade on qualified RSI
インディケータRSIをベースにしたエキスパートアドバイザです。L3_H3_Expert
エキスパートアドバイザL3_H3_Expert