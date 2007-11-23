CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Альтернатива мувингам на основе кривых Безье - индикатор для MetaTrader 4

Евгений | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6351
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Альтернатива мувингам, но с меньшим запаздыванием

period - перирод усреднения

t - коэффициент чувствительности, должен быть в диапазоне от 0 до 1

shift - смещение графика

price - цены по которым строится индикатор(0-закритие, 1-открытие, 2-high, 3-low,4-(High[n]+Low[n])/2, 5-(High[n]+Low[n]+Close[n])/3, 6-High[n]+Low[n]+Close[n]+Close[n])/4)

Anubis Anubis

Советник принимал участие в Automated Trading Championship 2006.

Semilong Semilong

Этот советник обсуждался на Алпари. Открытие при движении против сделки за период 0-n1 на p1 пунктов после движения в сторону сделки за период n1-n2 на p2 пунктов. Закрытие по TP или SL.

L3_H3_Expert L3_H3_Expert

Советник L3_H3_Expert.

Trade on qualified RSI Trade on qualified RSI

Советник Trade on qualified RSI.