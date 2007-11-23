Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Альтернатива мувингам на основе кривых Безье - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6351
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Альтернатива мувингам, но с меньшим запаздыванием
period - перирод усреднения
t - коэффициент чувствительности, должен быть в диапазоне от 0 до 1
shift - смещение графика
price - цены по которым строится индикатор(0-закритие, 1-открытие, 2-high, 3-low,4-(High[n]+Low[n])/2, 5-(High[n]+Low[n]+Close[n])/3, 6-High[n]+Low[n]+Close[n]+Close[n])/4)
Anubis
Советник принимал участие в Automated Trading Championship 2006.Semilong
Этот советник обсуждался на Алпари. Открытие при движении против сделки за период 0-n1 на p1 пунктов после движения в сторону сделки за период n1-n2 на p2 пунктов. Закрытие по TP или SL.
L3_H3_Expert
Советник L3_H3_Expert.Trade on qualified RSI
Советник Trade on qualified RSI.