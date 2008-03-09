该指标是一个移动平均数的选择，但速度较慢。

period - 平均时间周期；



t -敏感系数必须在 0到 1的范围内；

shift - 图表平移；

price - 指标建造的价格 (0-close, 1-open, 2-high, 3-low,4-(High[n]+Low[n])/2, 5-(High[n]+Low[n]+Close[n])/3, 6-High[n]+Low[n]+Close[n]+Close[n])/4)

