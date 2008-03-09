请观看如何免费下载自动交易
以Bezier 曲线为基础的移动平均数选择 - MetaTrader 4脚本
该指标是一个移动平均数的选择，但速度较慢。
period - 平均时间周期；
t -敏感系数必须在 0到 1的范围内；
shift - 图表平移；
price - 指标建造的价格 (0-close, 1-open, 2-high, 3-low,4-(High[n]+Low[n])/2, 5-(High[n]+Low[n]+Close[n])/3, 6-High[n]+Low[n]+Close[n]+Close[n])/4)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7640
