Indicadores

Alternativa as Médias Móveis com Base na Curva de Bezier - indicador para MetaTrader 4

Евгений | Portuguese
Visualizações:
1025
Avaliação:
(2)
Publicado:
Este indicador é uma alternativa as médias móveis, mas com menor lag.

period - período da média;

t - coeficiente de sensibilidade, deve estar no intervalo de 0 a 1;

shift - deslocamnto do gráfico;

price - preços, sobre a qual o indicador foi construído (0-close, 1-open, 2-high, 3-low,4-(High[n]+Low[n])/2, 5-(High[n]+Low[n]+Close[n])/3, 6-High[n]+Low[n]+Close[n]+Close[n])/4)

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7640

