Alternativa as Médias Móveis com Base na Curva de Bezier - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1025
- Avaliação:
-
- Publicado:
Publicado:
Este indicador é uma alternativa as médias móveis, mas com menor lag.
period - período da média;
t - coeficiente de sensibilidade, deve estar no intervalo de 0 a 1;
shift - deslocamnto do gráfico;
price - preços, sobre a qual o indicador foi construído (0-close, 1-open, 2-high, 3-low,4-(High[n]+Low[n])/2, 5-(High[n]+Low[n]+Close[n])/3, 6-High[n]+Low[n]+Close[n]+Close[n])/4)
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7640
