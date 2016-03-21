Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Alternative of Moving Averages on the Basis of Bezier Curve - Indikator für den MetaTrader 4
Eine Alternative zum "Moving Average", mit weniger Verzögerung.
period - Periode für die Durchschnittsbildung;
t - Empfindlichkeitskoeffizient, muss zwischen 0 und 1 liegen;
shift - Chartverschiebung;
price - Auf welchem Preis wird berechnet (0-close, 1-open, 2-high, 3-low,4-(High[n]+Low[n])/2, 5-(High[n]+Low[n]+Close[n])/3, 6-High[n]+Low[n]+Close[n]+Close[n])/4)
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7640
