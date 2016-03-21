CodeBaseKategorien
Indikatoren

Alternative of Moving Averages on the Basis of Bezier Curve - Indikator für den MetaTrader 4

Евгений
Eine Alternative zum "Moving Average", mit weniger Verzögerung.

period - Periode für die Durchschnittsbildung;

t - Empfindlichkeitskoeffizient, muss zwischen 0 und 1 liegen;

shift - Chartverschiebung;

price - Auf welchem Preis wird berechnet (0-close, 1-open, 2-high, 3-low,4-(High[n]+Low[n])/2, 5-(High[n]+Low[n]+Close[n])/3, 6-High[n]+Low[n]+Close[n]+Close[n])/4)

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7640

