Die zweite Version des Indikators (TREND_alexcud v_2) enthält Änderungen um diesen auch auf kleinere Zeitperioden zu verwenden.

Der Vorteil ist, das jeder den Indikator für einen vorgegebenen Zeitrahmen anpassen kann, durch die Eingabe der erforderlichen Nummern der Minuten in den dafür vorgesehenen Zeilen der Eingabeparameter.



Vorgegebene Paramter:



TF1 = 15 (15 Minuten)

TF2 = 60 (1 Stunde)

TF3 = 240 (4 Stunden)



Die folgenden Werte sind verfügbar:



1 - 1 Minute

5 - 5 Minuten

15 - 15 Minuten

30 - 30 Minuten

60 - 1 Stunde

240 - 4 Stunden

1440 - 1 Tag

10080 - 1 Woche

43200 - 1 Monat











Tradingergebnisse basierend auf dem Einsatz mit diesem Indikator:





