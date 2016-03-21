und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
TREND_alexcud - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1137
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Die zweite Version des Indikators (TREND_alexcud v_2) enthält Änderungen um diesen auch auf kleinere Zeitperioden zu verwenden.
Der Vorteil ist, das jeder den Indikator für einen vorgegebenen Zeitrahmen anpassen kann, durch die Eingabe der erforderlichen Nummern der Minuten in den dafür vorgesehenen Zeilen der Eingabeparameter.
Vorgegebene Paramter:
TF1 = 15 (15 Minuten)
TF2 = 60 (1 Stunde)
TF3 = 240 (4 Stunden)
Die folgenden Werte sind verfügbar:
1 - 1 Minute
5 - 5 Minuten
15 - 15 Minuten
30 - 30 Minuten
60 - 1 Stunde
240 - 4 Stunden
1440 - 1 Tag
10080 - 1 Woche
43200 - 1 Monat
Tradingergebnisse basierend auf dem Einsatz mit diesem Indikator:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7608
Schließt alle offenen und schwebenden Aufträge, aller Währungen, in verschiedenen Szenarien. Slippage für die offenen Aufträge wird anhand der einzelnen Währungen errechnet. Wählen Sie nur ein Szenario für die Ausführung. Das Skript arbeitet den zu erst gewählten Menüpunkt ab.Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD
Berater Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD.
Berater SMC MaxMin at 1200.SimplePivot
Berater SimplePivot.