Indikatoren

TREND_alexcud - Indikator für den MetaTrader 4

Aleksander
Ansichten:
1137
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Die zweite Version des Indikators (TREND_alexcud v_2) enthält Änderungen um diesen auch auf kleinere Zeitperioden zu verwenden.
Der Vorteil ist, das jeder den Indikator für einen vorgegebenen Zeitrahmen anpassen kann, durch die Eingabe der erforderlichen Nummern der Minuten in den dafür vorgesehenen Zeilen der Eingabeparameter.

Vorgegebene Paramter:

TF1 = 15 (15 Minuten)
TF2 = 60 (1 Stunde)
TF3 = 240 (4 Stunden)

Die folgenden Werte sind verfügbar:

1 - 1 Minute
5 - 5 Minuten
15 - 15 Minuten
30 - 30 Minuten
60 - 1 Stunde
240 - 4 Stunden
1440 - 1 Tag
10080 - 1 Woche
43200 - 1 Monat





Tradingergebnisse basierend auf dem Einsatz mit diesem Indikator:


