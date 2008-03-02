请观看如何免费下载自动交易
TREND_alexcud v_2指标的第二版本，允许指标在小的时间期限内使用。
优点在于任何人可以设定指标的中心时间期限，在相应的输入参量中列明需要的分钟数。
默认参数为:
TF1 = 15 (15 分钟)
TF2 = 60 (1 小时)
TF3 = 240 (4 小时)
下列可用值:
1 - 1分钟
5 - 5 分钟
15 - 15 分钟
30 - 30 分钟
60 - 1 小时
240 - 4 小时
1440 - 1 天
10080 - 1 星期
43200 - 1 月
在指标基础上的交易结果:
