TREND_alexcud - MetaTrader 4脚本

TREND_alexcud v_2指标的第二版本，允许指标在小的时间期限内使用。
优点在于任何人可以设定指标的中心时间期限，在相应的输入参量中列明需要的分钟数。

默认参数为:

TF1 = 15 (15 分钟)
TF2 = 60 (1 小时)
TF3 = 240 (4 小时)

下列可用值:

1 - 1分钟
5 - 5 分钟
15 - 15 分钟
30 - 30 分钟
60 - 1 小时
240 - 4 小时
1440 - 1 天
10080 - 1 星期
43200 - 1 月




在指标基础上的交易结果:


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7608

