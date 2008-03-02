TREND_alexcud v_2指标的第二版本，允许指标在小的时间期限内使用。

优点在于任何人可以设定指标的中心时间期限，在相应的输入参量中列明需要的分钟数。



默认参数为:



TF1 = 15 (15 分钟)

TF2 = 60 (1 小时)

TF3 = 240 (4 小时)



下列可用值:



1 - 1分钟

5 - 5 分钟

15 - 15 分钟

30 - 30 分钟

60 - 1 小时

240 - 4 小时

1440 - 1 天

10080 - 1 星期

43200 - 1 月









在指标基础上的交易结果:





