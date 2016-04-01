CodeBaseSeções
Indicadores

TREND_alexcud - indicador para MetaTrader 4

Aleksander
Visualizações:
1083
1083
Avaliação:
(17)
Publicado:
A segunda versão do indicador TREND_alexcud v_2 contém algumas mudanças que permitem utilizar o indicador em intervalos de tempo menores.
A vantagem é que qualquer um pode configurar o indicador para um determinado período de tempo, indicando o número necessário de minutos nas linhas dos parâmetros de entrada correspondente.

Os parâmetros padrão são:

TF1 = 15 (15 minutos)
TF2 = 60 (1 hora)
TF3 = 240 (4 horas)

Os seguintes valores estão disponíveis:

1 - 1 minuto
5 - 5 minutos
15 - 15 minutos
30 - 30 minutos
60 - 1 hora
240 - 4 horas
1440 - 1 dia
10080 - 1 semana
43200 - 1 mês







Resultados da negociação com base no indicador:




Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7608

