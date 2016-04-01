Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
TREND_alexcud - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1083
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A segunda versão do indicador TREND_alexcud v_2 contém algumas mudanças que permitem utilizar o indicador em intervalos de tempo menores.
A vantagem é que qualquer um pode configurar o indicador para um determinado período de tempo, indicando o número necessário de minutos nas linhas dos parâmetros de entrada correspondente.
Os parâmetros padrão são:
TF1 = 15 (15 minutos)
TF2 = 60 (1 hora)
TF3 = 240 (4 horas)
Os seguintes valores estão disponíveis:
1 - 1 minuto
5 - 5 minutos
15 - 15 minutos
30 - 30 minutos
60 - 1 hora
240 - 4 horas
1440 - 1 dia
10080 - 1 semana
43200 - 1 mês
Resultados da negociação com base no indicador:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7608
Feche todas as múltiplas ordens dos pares em aberto e cancele as ordens pendentes de acordo com vários cenários. O desvio para as ordens em aberto é calculado para cada moeda. Escolha apenas um cenário por visita, o script processa o primeiro item do menu selecionado.Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD
EA Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD.
EA SMC MaxMin at 1200.SimplePivot
EA SimplePivot.