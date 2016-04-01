A segunda versão do indicador TREND_alexcud v_2 contém algumas mudanças que permitem utilizar o indicador em intervalos de tempo menores.

A vantagem é que qualquer um pode configurar o indicador para um determinado período de tempo, indicando o número necessário de minutos nas linhas dos parâmetros de entrada correspondente.



Os parâmetros padrão são:



TF1 = 15 (15 minutos)

TF2 = 60 (1 hora)

TF3 = 240 (4 horas)



Os seguintes valores estão disponíveis:



1 - 1 minuto

5 - 5 minutos

15 - 15 minutos

30 - 30 minutos

60 - 1 hora

240 - 4 horas

1440 - 1 dia

10080 - 1 semana

43200 - 1 mês















Resultados da negociação com base no indicador:







