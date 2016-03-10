CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Volumen con Media Móvil Costumizado - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
3264
Ranking:
(15)
Publicado:
volumeMA.mq4 (6.73 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: no especificado.

Indicador Volumen con Media Móvil Costumizado.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7434

Slow-stich Slow-stich

Indicador slow-stich.

TrendOSC TrendOSC

Indicador TrendOSC.

MTF_CCI MTF_CCI

Indicador MTF CCI.

DiNapoli ZZ (ZigZag) DiNapoli ZZ (ZigZag)

Indicador DiNapoli.