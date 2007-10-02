CodeBaseРазделы
Индикаторы

Volume with Custom Moving Average - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6452
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс
Автор: не указан.

Индикатор Volume with Custom Moving Average.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7434

