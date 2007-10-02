Индикатор BW2 - WiseMan 1. По второй книге Б. Вильмса Торговый хаос II

Здесь основной вес приходится на среднюю часть ценового ряда. Фактически, они представляют собой дважды сглаженные простые скользящие средние. Длина простых скользящих средних зависит от чётности или нечётности выбранного числа периодов.

Индикатор строит четыре различных Фибо по четырем последним ЗигЗагам. Полезно применять на больших таймфреймах.