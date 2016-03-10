CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Slow-stich - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
803
Ranking:
(1)
Publicado:
slow-stoch.mq4 (1.98 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Nick Bilak.

Indicador slow-stich.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7432

TrendOSC TrendOSC

Indicador TrendOSC.

The 20's v0.20 The 20's v0.20

Indicador de 20's v0.200.

Volumen con Media Móvil Costumizado Volumen con Media Móvil Costumizado

Indicador Volumen con Media Móvil Costumizado.

MTF_CCI MTF_CCI

Indicador MTF CCI.