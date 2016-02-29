コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Volume with Custom Moving Average - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
3682
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: 匿名.

インディケータ Volume with Custom Moving Average.



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7434

3perekosa 3perekosa

インディケータ 3perekosa.

3 MA Cross w_Alert v2 3 MA Cross w_Alert v2

シグナルインディケータ 3 MA Cross w Alert v2.

TrendOSC TrendOSC

インディケータ Trend OSC.

Slow-stoch Slow-stoch

インディケータ slow-stoch.