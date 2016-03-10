CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

DiNapoli ZZ (ZigZag) - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1184
Ranking:
(4)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: reescrito por CrazyChart.

Indicador de Joe DiNapoli.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7437

MTF_CCI MTF_CCI

Indicador MTF CCI.

Volumen con Media Móvil Costumizado Volumen con Media Móvil Costumizado

Indicador Volumen con Media Móvil Costumizado.

3 MA Cruce w_Alert v2 3 MA Cruce w_Alert v2

Indicador de alarma swl 3MA Cruce w_Alert v2.

3perekosa 3perekosa

Indicador 3perekosa