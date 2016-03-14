CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Volume with Custom Moving Average - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1498
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
volumeMA.mq4 (6.73 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Author: nicht angegeben.

Volumen Indikator mit benutzerdefinierten Moving Average


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7434

Slow-stich Slow-stich

Indikator slow-stich

TrendOSC TrendOSC

Indikator TrendOSC

MTF_CCI MTF_CCI

Indikator MTF CCI

3 MA Cross w_Alert v2 3 MA Cross w_Alert v2

The alarm indicator 3MA Cross w_Alert v2.