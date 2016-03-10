CodeBaseSecciones
Indicadores

Tendencia de Hoy - indicador para MetaTrader 4

Author: Jason Rivera.

Muestra una tendencia probable para un día.

Tendencia de Hoy

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7382

AMA de Kaufman de wellx AMA de Kaufman de wellx

Versión no optimizada de media móvil adaptativa de Kaufman.

T3_RSI T3_RSI

Indicador T3 RSI.

Trend Manager Trend Manager

Indicador Trend Manager.

Perry Kaufman AMA Optimizado Perry Kaufman AMA Optimizado

Un algoritmo máximo optimizado de construir AMA de Kaufman (Adaptive Moving Average).