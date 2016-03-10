Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
T3_RSI - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1027
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: MojoFX - Sólo modificación.
Indicador T3 RSI.
Indicador T3 RSI.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7370
DT_ZZ_optimized
Variante optimizada del indicador DT_ZZ por klot.StepMA_v6
El indicador de sistema de trading pabloski.
AMA de Kaufman de wellx
Versión no optimizada de media móvil adaptativa de Kaufman.Tendencia de Hoy
Muestra una tendencia probable de un día.