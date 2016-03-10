CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

T3_RSI - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1027
Ranking:
(4)
Publicado:
T3_RSI.mq4 (2.71 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: MojoFX - Sólo modificación.

Indicador T3 RSI.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7370

DT_ZZ_optimized DT_ZZ_optimized

Variante optimizada del indicador DT_ZZ por klot.

StepMA_v6 StepMA_v6

El indicador de sistema de trading pabloski.

AMA de Kaufman de wellx AMA de Kaufman de wellx

Versión no optimizada de media móvil adaptativa de Kaufman.

Tendencia de Hoy Tendencia de Hoy

Muestra una tendencia probable de un día.