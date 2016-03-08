コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Today Trend - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor
ビュー:
892
評価:
(3)
パブリッシュ済み:
このインディケータは、今日の予想されるトレンドを表示します。

Today Trend

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7382

