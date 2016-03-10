Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Trend Manager - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1168
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Alejandro Galindo
Indicador Trend Manager.
Indicador Trend Manager.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7384
Tendencia de Hoy
Muestra una tendencia probable de un día.AMA de Kaufman de wellx
Versión no optimizada de media móvil adaptativa de Kaufman.
Perry Kaufman AMA Optimizado
Un algoritmo máximo optimizado de construir AMA de Kaufman (Adaptive Moving Average).WeeklyPivot
Indicador WeeklyPivot. El indicador de puntos de giro.