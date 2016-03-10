CodeBaseSecciones
Indicadores

Trend Manager - indicador para MetaTrader 4

Visualizaciones:
1168
Ranking:
(7)
Publicado:
Autor: Alejandro Galindo

Indicador Trend Manager.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7384

