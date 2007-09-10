CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Today Trend - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español 日本語 Português
Просмотров:
7540
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Показывает на вероятный тренд за день.

Today Trend

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7382

TrailCD TrailCD

Индикатор cхождение/расхождение быстрого и медленного тралов.

Trend Manager Trend Manager

Индикатор Trend Manager.

Ticker SATL Ticker SATL

SATL (Slow Adaptive Trend Line) "медленная" адаптивная линия тренда получается с помощью цифрового фильтра низкой частоты другого порядка (голубая линия на ценовом графике).

Ticker FATL Ticker FATL

FATL (Fast Adaptive Trend Line) "быстрая" адаптивная линия тренда получается с использованием цифрового фильтра низкой частоты (кремовая линия на ценовом графике).