Esta es la versión final del indicador basado en las dos ramas de foro:

Ha añadido un parámetro externo llamado AMA_Trend_Type que define la elección del método de detección de tendencia.







AMA_Trend_Type es distinto de cero: La diferencia entre el valor actual de AMA (AMA[0]) y el valor del AMA de la barra anterior (se mide AMA[1]).



deltaAMA=AMA[0]-AMA[1]. La sensibilidad de detección de tendencia se encuentra en puntos como dK*Point.

If deltaAMA>dK*Point, entonces la tendencia es alcista, se pondrá un punto azul en la línea de AMA (como se muestra en la figura siguiente).

If deltaAMA<dK*Point, entonces la tendencia es bajista, se pondrá un punto rojo en la línea de AMA.

AMA_Trend_Type es igual a cero: Se toma la matriz de valores de AMA en las últimas barras del PeroidAMA y se calcula la desviación estándar StdAMA.



La sensibilidad de detección de tendencia se encuentra en desviaciones estándar como dK * StdAMA.

If deltaAMA>dK*StdAMA, entonces la tendencia es alcista, se pondrá un punto azul en la línea de AMA..

If deltaAMA<dK*StdAMA, entonces la tendencia es bajista, se pondrá un punto rojo en la línea AMA.







El valor predeterminado de la AMA_Trend_Type = 1, la modificación de la AMA se mide en puntos.