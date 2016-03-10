Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Perry Kaufman AMA Optimizado - indicador para MetaTrader 4
Visualizaciones: 1911
- 1911
- Ranking:
-
- Publicado:
Esta es la versión final del indicador basado en las dos ramas de foro:
Ha añadido un parámetro externo llamado AMA_Trend_Type que define la elección del método de detección de tendencia.
deltaAMA=AMA[0]-AMA[1]. La sensibilidad de detección de tendencia se encuentra en puntos como dK*Point.
If deltaAMA>dK*Point, entonces la tendencia es alcista, se pondrá un punto azul en la línea de AMA (como se muestra en la figura siguiente).
If deltaAMA<dK*Point, entonces la tendencia es bajista, se pondrá un punto rojo en la línea de AMA.
AMA_Trend_Type es igual a cero: Se toma la matriz de valores de AMA en las últimas barras del PeroidAMA y se calcula la desviación estándar StdAMA.
La sensibilidad de detección de tendencia se encuentra en desviaciones estándar como dK * StdAMA.
If deltaAMA>dK*StdAMA, entonces la tendencia es alcista, se pondrá un punto azul en la línea de AMA..
If deltaAMA<dK*StdAMA, entonces la tendencia es bajista, se pondrá un punto rojo en la línea AMA.
El valor predeterminado de la AMA_Trend_Type = 1, la modificación de la AMA se mide en puntos.
