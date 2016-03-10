Mira cómo descargar robots gratis
AMA de Kaufman de wellx - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1076
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
El código fue preparado en el año 2005. A diferencia de la original, la relación suavizadora aquí se eleva a potencia. El valor de energía se establece por la variable externa G (el valor predeterminado es 2, como en el original). Varias personas desafiaron la autoría de este valor, aunque no es de mucha importancia aquí.
La principal ventaja de la versión de wellx es que los puntos de color identifican una tendencia.
AMA de Kaufman de wellx
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7378
